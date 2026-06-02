Deportivo El Inca de Chao fue declarado como campeón de la etapa provincial de la Copa Perú de la zona de Virú. Ahora, se alistan para afrontar la departamental y tienen la consigna de llegar por tercer año consecutivo a la fase nacional.

CAMPAÑA

El Inca ganó el Grupo A de la provincia de Virú, al sumar 7 puntos en tres encuentros. Los dirigidos por Luis Bardales derrotaron a Unión Tizal (1-0) y FC Santa Rosa (3-1). Además, igualaron ante Santa Rosa (2-2).

Si bien tenían que disputar el título provincial ante el cuadro de Unión Juventud Mochica de Guadalupito, que se quedó con la serie B con 7 puntos, en la Liga Provincial de Fútbol de Virú, por acuerdo de delegados de ambos clubes, se optó por realizar el sorteo y El Inca va como Virú 1.

DE PRIMERA

A lo largo de la provincial, El Inca cuenta con un plantel de futbolistas experimentados donde destacan: Luis León, Cristian Ipushima, Angelo Islado, Ángel Flores, Emerson Aguilar, Rodolfo Roldán, Jesús Tapia, Felipe Muñoz, Cleyson Duran, Christopher Charún, Anderson Mauricio, Alessandro Ninaquispe y Juan Ruiz.

El presidente de El Inca, Javier Mendoza, destacó que el siguiente objetivo es superar la departamental y clasificar a la nacional del fútbol macho. “Gracias a Dios se pudo conseguir un título más para el club. Hay que destacar el esfuerzo del plantel que fecha a fecha demostró y dejó todo en el campo de juego. Ahora, se viene la departamental y queda prepararnos para afrontarlo de la mejor manera y con la meta clara de llegar a la nacional”, apuntó.

CLASIFICADOS

Los clubes de la zona costa que ya están en la departamental son: Juventud Bellavista FBC (campeón) y FC Sport River (subcampeón), por la provincia de Trujillo. En Ascope: Defensor Macabí y Amaro Alza; en Chepén: Defensor El Óvalo (campeón) y Mariscal Sucre (subcampeón); y en Gran Chimú: Pampas de San Isidro y FC La Premier. Cabe mencionar que solo falta definir a los representantes de la provincia de Pacasmayo.

Mientras tanto, en Pataz, va Unión Juventud Llacuabamba (campeón) y Comunidad José Olaya (subcampeón).

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