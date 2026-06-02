El cuadro azul y blanco ahora buscará ganar la departamental para llegar a la nacional y pelear por el objetivo de traer la Liga 2.
El cuadro azul y blanco ahora buscará ganar la departamental para llegar a la nacional y pelear por el objetivo de traer la Liga 2.

Deportivo El Inca de Chao fue declarado como campeón de la etapa provincial de la Copa Perú de la zona de Virú. Ahora, se alistan para afrontar la departamental y tienen la consigna de llegar por tercer año consecutivo a la fase nacional.

CAMPAÑA

El Inca ganó el Grupo A de la provincia de Virú, al sumar 7 puntos en tres encuentros. Los dirigidos por Luis Bardales derrotaron a Unión Tizal (1-0) y FC Santa Rosa (3-1). Además, igualaron ante Santa Rosa (2-2).

Si bien tenían que disputar el título provincial ante el cuadro de Unión Juventud Mochica de Guadalupito, que se quedó con la serie B con 7 puntos, en la Liga Provincial de Fútbol de Virú, por acuerdo de delegados de ambos clubes, se optó por realizar el sorteo y El Inca va como Virú 1.

DE PRIMERA

A lo largo de la provincial, El Inca cuenta con un plantel de futbolistas experimentados donde destacan: Luis León, Cristian Ipushima, Angelo Islado, Ángel Flores, Emerson Aguilar, Rodolfo Roldán, Jesús Tapia, Felipe Muñoz, Cleyson Duran, Christopher Charún, Anderson Mauricio, Alessandro Ninaquispe y Juan Ruiz.

El presidente de El Inca, Javier Mendoza, destacó que el siguiente objetivo es superar la departamental y clasificar a la nacional del fútbol macho. “Gracias a Dios se pudo conseguir un título más para el club. Hay que destacar el esfuerzo del plantel que fecha a fecha demostró y dejó todo en el campo de juego. Ahora, se viene la departamental y queda prepararnos para afrontarlo de la mejor manera y con la meta clara de llegar a la nacional”, apuntó.

CLASIFICADOS

Los clubes de la zona costa que ya están en la departamental son: Juventud Bellavista FBC (campeón) y FC Sport River (subcampeón), por la provincia de Trujillo. En Ascope: Defensor Macabí y Amaro Alza; en Chepén: Defensor El Óvalo (campeón) y Mariscal Sucre (subcampeón); y en Gran Chimú: Pampas de San Isidro y FC La Premier. Cabe mencionar que solo falta definir a los representantes de la provincia de Pacasmayo.

Mientras tanto, en Pataz, va Unión Juventud Llacuabamba (campeón) y Comunidad José Olaya (subcampeón).

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