La mañana de ayer, el área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en la avenida Venezuela, amaneció tomada por un grupo de encapuchados que se decían alumnos que no querían ser identificados. Perjudicaron el ingreso de estudiantes y docentes para el desarrollo normal de clases.

Fue una estudiante quien denunció a los encapuchados ante la Policía, alegando que fue agredida y que causaron disturbios.

Según el parte abierto en la comisaría de Santa Marta, los denunciados son Brayan Fernández, Raquel Balladares (antes Raquel Quispe), Elmer Parizaca, Belén Ancasi, Carlos Casali y Julián Chipana, este último señalado como integrante del Consejo Universitario de la UNSA. Horas después, la universidad comunicó que fue separado y será investigado por un plazo de 30 días.

DETALLES

Según el documento policial, una estudiante de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales denunció que los señalados habrían permanecido durante la noche dentro de las instalaciones universitarias para concretar la toma del local. Asimismo, indicó que una alumna fue golpeada en el rostro, sufriendo un sangrado durante los incidentes.

La protesta había sido coordinada en grupos de WhatsApp durante el fin de semana. Uno de ellos es el grupo denominado “FCCF vamos todos UNSA”, desde donde se convocaba a los universitarios a pernoctar en el campus el domingo 31 de mayo y participar en la toma del área de Sociales como medida de protesta por la presunta pérdida de más de S/8 millones en la universidad y por decisiones adoptadas por el Comité Electoral.

Prometían desayunos para los manifestantes y se tomaría lista a los integrantes de Contabilidad y Finanzas.

Además uno de los convocantes identificado como Consejero Brayan VTU señaló en un WhatsApp: “No vamos a dejar entrar a nadie en la Unsa” y agrega que ya tiene las cadenas para cerrar las puetas de ingreso a Sociales.

Esta actitud afectó a decenas de estudiantes quienes permanecieron en los exteriores del campus sin poder ingresar a clases. Algunos cuestionaron la medida al considerar que afectaba el desarrollo académico y pidieron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades universitarias.

Por su parte, los manifestantes señalaron que la toma buscaba llamar la atención sobre presuntos actos de corrupción, persecución estudiantil y problemas en la gestión universitaria. También exigieron la renuncia del Comité Electoral y rechazaron actuar en representación de algún movimiento que busca llegar al rectorado.

“No es posible que estos sujetos, que parecen delincuentes porque paran encapuchados, hagan este daño a los universitarios que queremos seguir aprendiendo, es lamentable este accionar”, manifestó uno de los estudiantes perjudicados por la toma del área de la universidad.

La situación se mantuvo durante gran parte del día mientras los estudiantes permanecían dentro de las instalaciones. Los participantes mantuvieron sus rostros cubiertos y reiteraron que la medida era necesaria para que sus reclamos fueran escuchados.

Recién por la tarde, el vicerrector de la UNSA llegó al área acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo para iniciar conversaciones con los manifestantes. Hasta el cierre de esta edición, la universidad no emitió un pronunciamiento oficial sobre la protesta ni sobre la denuncia policial formulada contra los seis estudiantes.

Comunicaciones de los estudiantes identificaban a Bryan dentro de los que tomaron la universidad y lo evidenciaron en fotografías, para que pueda ser reconocido por las autoridades. Según trascendió, el objetivo final sería bloquear las elecciones para gobierno universitario, tras la exclusión de algunos candidatos que mantienen postura distinta a la “oficialista”.

Hasta ayer, quedaron oficializadas las listas UNSA 2026, de Eduardo Nicanor Puma Ponce. Unidos al Bicentenario, de Armando Adolfo Minaya Lizárraga. Sentimiento Agustino, de Richar Alberto Paredes Orué. Colectivo por la Transformación de la UNSA, de Esperanza Antonia Medina de Miranda y, Renovación Agustina, de Fernando Carlos Mejía Nova.