La pequeña habitación en la que dormía una humilde familia en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, fue el escenario de un brutal ataque que provocó la muerte de uno de sus integrantes y dejó gravemente heridos a otros cuatro.

Una llamada realizada la madrugada de hoy a la Central del Serenazgo de Majes, alertó a los agentes del ataque ocurrido en el inmueble ubicado en el asentamiento E2, parcela 67. Cuando llegaron, los serenos quedaron horrorizados por la escena de muerte.

Sentada sobre una de las camas encontraron a la menor con iniciales D.C.C., de 13 años, con profundos cortes en el rostro. Las mismas lesiones tenían sus hermanos S.C.C., de 10 años, y M.C.C., de 15 años, quien permanecía acostada en una de las camas. La madre de los menores también fue encontrada con multiples heridas en el cuerpo y solo su hija de 5 años, la más pequeña de la familia, resultó ilesa.

Distinta fue la suerte de Gerardo Calsín Cariño, de 33 años, quien fue hallado sin vida y tendido boca abajo sobre una de las camas. Apoyado en el catre del costado se halló una hacha que habría sido utilizada por los desconocidos en el ataque contra el padre de familia. Se presume que fueron al menos dos los sujetos que ejecutaron la masacre.

El caso fue puesto en conocimiento de los detectives de Homicidios de la Divincri de Arequipa quienes viajaron con un equipo de peritos de criminalística para realizar diversas diligencias. Hasta el momento se desconoce el móvil del salvaje ataque.