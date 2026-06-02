Agentes de la Comisaría PNP de Huaycán detuvieron esta madrugada a cuatro presuntos miembros de una banda criminal que estaría involucrada en la microcomercialización de drogas en el distrito de Ate Vitarte.

Según información de RPP, entre los detenidos figura Jefferson Bullón Calle (19), alias ‘Flaco Yepes’, quien sería el presunto cabecilla de la red criminal.

El coronel Carlos Manuel Quinteros Arias, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Este 2, señaló que Bullón Calle y su pareja, Nicole Andrea Peña, alias ‘Gordita’, contaban con una “casa base” donde acopiaban el material ilícito para posteriormente distribuirlo en esta zona de Lima Este.

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“Se ha logrado capturar a la banda criminal liderada por el conocido con el alias de ‘Flaco Yepes’ y su secuaz”, manifestó.

La intervención fue posible gracias a un trabajo de inteligencia policial, que además permitió la captura en flagrancia de Víctor Encarnación Briceño, alias ‘Gato Víctor’, y Carlos Huangal Rivas, alias ‘Carlos’, cuando presuntamente realizaban la distribución de droga en dicha zona.

Tras la captura de estos dos presuntos distribuidores, los agentes policiales hallaron una llave que los llevó hasta un inmueble que sería utilizado como presunta base de operaciones de la organización.

En el inmueble se incautaron diversas cantidades de droga, así como mototaxis que, según la Policía, eran utilizados para la distribución de estupefacientes en el distrito.

En el operativo, los efectivos policiales hallaron además un vehículo reportado como robado, el cual habría sido utilizado en el asesinato de una persona ocurrido hace 15 días.

La víctima, conocida con el alias de ‘Culebra’, contaba con antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.