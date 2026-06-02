Un hombre fue asesinado a balazos en la intersección de las calles Nueva Esperanza y Primero de Mayo, en el distrito de Carabayllo, frente a un colegio inicial.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, la víctima habría sido trasladada al lugar a bordo de un vehículo de color negro y, posteriormente, fue asesinada a sangre fría por dos sujetos no identificados.

Lee también: Transporte urbano deberá instalar GPS en 60 días para recibir subsidio por kilómetro

Vecinos de la zona indicaron que el hombre asesinado no era conocido en el barrio.

Agentes de la Comisaría PNP Santa Isabel llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena del crimen para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Lee también: Canciller Pareja pide a peruanos en el extranjero a cumplir con su voto en la segunda vuelta presidencial

La Policía identificó a la víctima mortal como Wilmer Abel Samamé Olazábal, de 32 años.

Al lugar del crimen acudieron también familiares del hombre, aunque evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.