El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene participando en las acciones de investigación vinculadas al asesinato de Zoila Castillo y su hijo de 6 años en la región San Martín. El caso forma parte de las diligencias policiales en curso desarrolladas en la zona de Uchiza.

Las autoridades realizan una inspección técnico policial como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido. En estas acciones también se encuentra involucrado el principal investigado del caso.

Se trata de Alexis Alcántara, expareja de la mujer, quien reconoció su participación en el crimen. El caso continúa bajo análisis de las autoridades para determinar responsabilidades.

Las diligencias incluyen la verificación de la escena y la recopilación de información vinculada a los hechos. Estas acciones buscan reconstruir las circunstancias del crimen ocurrido en San Martín.

El procedimiento se desarrolla con la participación del detenido como parte de las investigaciones en curso. La Policía continúa el levantamiento de información en coordinación con otras instituciones.

#Actualización #SanMartín | ante el caso de la madre y su menor hijo encontrados sin vida en Uchiza, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan se encuentra en Tocache participando en la inspección técnico policial que se… pic.twitter.com/5kAFtThIsY — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 1, 2026





MIMP brinda acompañamiento a la familia de la víctima

El Ministerio de la Mujer informó que interviene a través del programa Warmi Ñan en coordinación con la Policía. La institución también señaló que brinda acompañamiento a los familiares de la víctima. Además, se mantiene la supervisión de las diligencias destinadas al esclarecimiento del caso.

El sector indicó que un equipo especializado realiza la evaluación y atención del otro hijo menor de la víctima. El pequeño se encuentra bajo el cuidado de sus familiares directos.

Las acciones buscan garantizar su protección y bienestar mientras avanza el proceso de investigación. Las autoridades continúan el monitoreo de su situación en paralelo a las diligencias del caso.