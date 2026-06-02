La Presidencia de la República confirmó este lunes que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre de 2026, en lo que representará su regreso al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad peruana.

La información fue difundida a través de las redes oficiales del Gobierno luego de una reunión protocolar entre el presidente interino José María Balcázar y el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú.

Gobierno confirma preparativos para la visita papal

Según el comunicado oficial, durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con el próximo viaje de Balcázar al Vaticano, donde sostendrá una reunión con el pontífice.

Asimismo, la Presidencia informó que ambas autoridades conversaron sobre los preparativos para la llegada del Santo Padre al país.

“Durante la reunión, también se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú en noviembre de este año”, indicó el Gobierno.

La comunicación constituye la primera confirmación oficial de la visita papal.

🤝 El presidente de la república, José María Balcázar, realizó una visita protocolar al Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde sostendrá un encuentro con el papa León XIV.



Durante la reunión, también se… pic.twitter.com/aq1Y87iIiw — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 1, 2026

Un regreso al país donde fue obispo de Chiclayo

La visita tendrá un significado especial debido a los estrechos vínculos de León XIV con el Perú.

Antes de ser elegido pontífice, Robert Prevost desarrolló una extensa labor pastoral en el país y ejerció como obispo de Chiclayo.

Además, obtuvo la nacionalidad peruana durante su permanencia en territorio nacional, una relación que ha sido destacada en reiteradas ocasiones desde su elección como sucesor de Francisco.

La Santa Sede aún debe realizar el anuncio formal

Hasta antes de la confirmación gubernamental, la Conferencia Episcopal Peruana había señalado que la visita se encontraba en evaluación y que existían altas probabilidades de concretarse entre noviembre y diciembre.

El director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Lima, Juan José Dioses, destacó que las coordinaciones continúan avanzando mientras se espera la oficialización por parte de la Santa Sede.

“Son muy buenas noticias para nuestro país porque las coordinaciones protocolares continúan avanzando, preparando el terreno para la tan esperada llegada”, señaló.

Primeros gestos hacia el Perú

En las últimas semanas, León XIV ha realizado diversos actos vinculados al Perú.

Uno de ellos fue un mensaje dirigido a campesinos de una comunidad de Piura afectados por actuaciones relacionadas con el desaparecido Sodalicio de Vida Cristiana.

El gesto incluyó un pedido de perdón por los daños denunciados por las víctimas y fue acompañado por representantes de la Iglesia peruana.

Entre los asistentes figuraron el cardenal Pedro Barreto y Carlos Castillo, además de autoridades eclesiásticas de la región.

Expectativa por la primera visita de León XIV como Papa

De concretarse el viaje, será la primera visita oficial de León XIV al Perú como líder de la Iglesia Católica y una de las primeras giras apostólicas de su pontificado.

La llegada del pontífice genera expectativa tanto en la comunidad católica como en diversos sectores de la sociedad peruana debido a los lazos históricos y personales que mantiene con el país.