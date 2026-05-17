La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el nuevo diseño del carné universitario 2026, documento que este año está dedicado al papa Papa León XIV. La entidad explicó que esta edición busca reconocer la relación que Robert Francis Prevost Martínez ha mantenido con el Perú y su participación en espacios vinculados a la educación superior.

El nuevo diseño destaca parte de la trayectoria del actual sumo pontífice en el país, especialmente su labor pastoral en el norte del Perú. Además resalta su cercanía con instituciones universitarias peruanas durante los últimos años.

El medio pasaje es un derecho y no un favor. 🚌📣



Junto a la @ATU_GobPeru, participamos en un operativo para supervisar el cumplimiento de este derecho estudiantil en el transporte público. pic.twitter.com/2XR74Ejnbt — Sunedu (@SuneduPeru) May 15, 2026





La Sunedu recordó que Papa León XIV ejerció durante ocho años como Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en Chiclayo. Su participación en esa casa de estudios forma parte de los motivos por los que fue elegido para esta edición del documento.

La entidad también destacó que integró la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 2017 y 2023 en representación del Episcopado Peruano. En 2023, además, recibió la Medalla de Honor Jorge Dintilhac por su vínculo con esa institución académica.

¿Cuánto costará el trámite?

La Sunedu informó que el trámite para obtener el carné universitario 2026 tiene un costo de S/17,70. Ese monto también aplica para solicitudes de duplicado o correcciones del documento.

Este carné es gestionado por las universidades para estudiantes que se encuentren matriculados. El proceso no se realiza de manera individual ante la Sunedu, sino a través de cada centro de estudios superior.

¿Cómo se puede obtener?

La emisión del documento se encuentra habilitada desde el pasado 20 de abril para universidades públicas y privadas licenciadas del país. El trámite se realiza mediante el Sistema de Información Universitaria, plataforma utilizada por las instituciones educativas para registrar la solicitud.

La entidad informó que el documento tiene una vigencia de un año desde su fecha de emisión. Además, precisó que la entrega se realiza de forma progresiva según el avance de gestión de cada universidad.

Hasta la fecha, la Sunedu señaló que ya se emitieron más de 69 mil carnés universitarios correspondientes al 2026. De esa cifra, más de 31 mil ya fueron distribuidos a universidades a nivel nacional.

El documento permite acceder al beneficio del medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano, equivalente al 50 % del costo regular. En caso de incumplimientos, los estudiantes pueden presentar denuncias ante la Autoridad de Transporte Urbano o Indecopi.