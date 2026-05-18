Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida dentro de los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, en el distrito de Nuevo Chimbote, luego de haber sido detenido por una denuncia de presunto abuso sexual contra su hijastra menor de edad. El fallecido fue identificado como Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, quien antes de ser capturado trabajaba como músico y permanecía bajo custodia policial desde el pasado 14 de mayo.

La intervención policial se realizó en el asentamiento humano Tierra Prometida, luego de una denuncia presentada por la madre de la menor. De acuerdo con la versión brindada a las autoridades, el investigado habría cometido actos de abuso de manera reiterada desde el año pasado.

Cadaver fue hallado dentro de la comisaría

El cuerpo fue hallado al interior de la dependencia policial de Buenos Aires, donde permanecía detenido mientras continuaban las diligencias del caso. Tras el hallazgo, personal policial trasladó los restos a la morgue para que se realice la necropsia correspondiente.

Las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió dentro del área de detención. De manera preliminar, la Policía maneja la posibilidad de que el detenido haya atentado contra su propia vida, aunque esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

La Defensoría del Pueblo en Chimbote informó que el Ministerio Público asumió las investigaciones del caso. Las diligencias se desarrollan bajo reserva mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte.

La investigación también buscará determinar si existieron fallas en los protocolos de vigilancia dentro de la comisaría. Las autoridades revisarán si hubo omisiones por parte de los agentes responsables de la custodia.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, la Región Policial de Áncash no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Periodistas locales informaron que solicitaron información a los responsables de la dependencia policial, pero no obtuvieron respuestas.

Familiares de la menor señalaron que el detenido habría reconocido los hechos durante las investigaciones iniciales. En tanto, los parientes del fallecido evitaron brindar declaraciones mientras continúan las diligencias.