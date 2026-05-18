La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibió únicamente una propuesta económica de una empresa interesada en el traslado del material electoral para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Así lo confirmó Gustavo García, gerente de Gestión Electoral, quien precisó que la licitación avanza con miras a otorgar la buena pro.

Si bien la ONPE abrió este proceso para los interesados en este servicio, el funcionario afirmó que recién este lunes 18 de mayo se conocerá el número exacto de las ofertas económicas que se han presentado.

“Por lo que tengo conocimiento, solamente una oferta económica se presentó (...) este proceso está a cargo de todo un comité y vamos a informar como todos nuestros procesos”, sostuvo Gustavo García, en RPP.

Dos empresas habían formulado consultas durante la etapa previa: AFE SERVICE SAC (con 23 preguntas) y Servicios Generales Gálaga SAC (con 3 preguntas). Esta última, cuestionada por su desempeño durante la distribución del material electoral en la primera vuelta del 12 de abril, no fue invitada a participar en la licitación, según confirmó Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE.

“Que yo sepa, según lo que me han informado, no ha sido invitada”, afirmó Pachas, quien refirió no adelantar si la empresa podría finalmente postular como participante.

Como se recuerda, Galaga SAC fue cuestionada debido al retraso en la distribución del material electoral. Varios locales de votación cerraron tras este inconveniente, por lo que muchos peruanos no ejercieron su derecho al voto, extendiéndose la votación hasta el lunes 13 de abril.

PRUEBA DE COLOR DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO

En paralelo, la ONPE completó la prueba de color de la cédula de sufragio para la segunda vuelta, con el visto bueno de los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Con ello, la empresa proveedora Pacífico Editores SAC iniciará la impresión de más de 27 millones de cédulas, con una capacidad de entre 2.5 y 5 millones de ejemplares por día, debiendo entregar las destinadas al exterior a la Cancillería el jueves 21 de mayo.