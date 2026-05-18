El padre de Heydi Amado, la nueva pareja de ‘Melcochita’, expresó su rechazo a la relación sentimental debido a la amplia diferencia de edad entre ambos.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, Miguel Amado habló sobre la mediática relación de su hija con el cómico, quien recientemente puso fin a su relación con Monserrat Seminario, madre de sus hijas.

“ Para mí esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada de esto, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando? ”, expresó el padre.

Don Miguel lamentó que ‘Melcochita’ haya empezado a ver a su hija como una mujer, situación que —según señaló— se habría dado luego de que su conviviente permitiera el acercamiento entre ambos.

“ Si yo voy a tu casa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como a una hija ”, agregó.