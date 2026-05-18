La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque informó la suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales luego de registrarse una vulneración en su plataforma institucional, según el Comunicado N.° 014-2026 difundido hoy domingo 17 de mayo.

Acciones

La casa superior de estudios señaló que la medida fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de realizar labores de mantenimiento, verificación y fortalecimiento de la seguridad informática, a fin de proteger la integridad de sus sistemas y garantizar la estabilidad de los servicios institucionales.

Asimismo, indicó que las acciones vienen siendo ejecutadas por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), encargada de evaluar y restablecer progresivamente el funcionamiento de las plataformas digitales afectadas.

La universidad precisó que la suspensión responde a razones de seguridad y forma parte de un proceso orientado a salvaguardar la información institucional y asegurar el adecuado funcionamiento de sus servicios virtuales.

Finalmente, la institución universitaria señaló que continuará informando a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a través de sus canales oficiales sobre el avance de las medidas adoptadas.