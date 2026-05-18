La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó cambios en el proceso de contratación para el transporte de material electoral de la segunda vuelta presidencial, luego de los problemas logísticos registrados durante los comicios de abril. Entre las principales medidas figura la exclusión de la empresa Galaga SAC, investigada por presuntas irregularidades tras los retrasos en la instalación de mesas de sufragio.

Pese a ello, dicha empresa intentó reincorporarse al nuevo proceso enviando una solicitud para participar nuevamente , de acuerdo a un informe difundido por “Punto Final.

El abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, sostuvo que la compañía cumplió con poner a disposición más de 400 vehículos y atribuyó las fallas a deficiencias de planificación de la ONPE respecto al embalaje y distribución del material electoral.

Según el informe periodístico, la ONPE convocó a 13 empresas para el servicio de transporte, aunque llamó la atención que en los nuevos términos de referencia se reduzca la exigencia de flota propia.

Para esta segunda vuelta solo se requerirán 20 vehículos, frente a los 40 solicitados en la primera elección presidencial . Asimismo, se precisó que en esta ocasión ya no se trasladarán equipos informáticos junto al material electoral.

El reportaje también reveló observaciones relacionadas con la seguridad informática del sistema electoral. La empresa Strategos, encargada del servicio de “hacking ético” y auditoría de seguridad, detectó 50 vulnerabilidades en los sistemas de la ONPE, algunas consideradas de alto riesgo. Entre ellas figuró un servidor sin contraseña, situación que, según el organismo electoral, fue corregida antes de la primera vuelta.

Especialistas en tecnología advirtieron que varias de estas fallas ya habían sido identificadas en evaluaciones previas realizadas meses atrás. Ante ello, la ONPE informó que continuará ejecutando pruebas de seguridad informática entre el 23 de mayo y el 7 de junio, con el objetivo de reforzar la protección de los sistemas utilizados en la segunda vuelta presidencial.