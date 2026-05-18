Provías Nacional ejecutó un proceso de contratación para el mantenimiento de un corredor vial en la región Cusco por un monto superior a los 260 millones de soles. Según un reportaje de Cuarto Poder, la adjudicación terminó envuelta en cuestionamientos debido a la rapidez de los cambios administrativos y la reasignación del contrato a un postor distinto al ganador inicial.

El procedimiento estuvo marcado por la revisión acelerada de observaciones técnicas dentro de la entidad. Estos ajustes permitieron que el proyecto cambiara de manos antes de la firma definitiva del contrato.

Licitación inicial

La licitación pública comenzó el 7 de marzo de 2025 como parte de un proceso para seleccionar al responsable del mantenimiento vial por cinco años. Tras la evaluación de propuestas, el 16 de febrero de 2026 se otorgó la buena pro al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

La oferta ganadora ascendía a 257 millones 607 mil 557 soles y fue considerada la mejor calificada en la etapa correspondiente. Sin embargo, posteriormente la entidad inició observaciones sobre requisitos técnicos vinculados a la firma del contrato.

Provías Nacional determinó que las observaciones no habían sido subsanadas en su totalidad. Bajo ese argumento, declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada al consorcio inicial.

Tras esa decisión, el proyecto fue derivado a otro postor dentro del mismo proceso de contratación. Este cambio se produjo antes de que el contrato con el primer ganador llegara a formalizarse.

Fuente: Cuarto Poder.

El consorcio afectado acudió al Poder Judicial para solicitar una medida de protección frente a la decisión administrativa. El 15 de abril de 2026, el Poder Judicial declaró fundada la medida cautelar y ordenó mantener la buena pro a favor del Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

La resolución también dispuso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no realice actos que impidan la formalización del contrato. A pesar de ello, el proceso administrativo dentro de Provías continuó con la evaluación de otro postor.

¿Cómo se adjudicó la licitación al segundo consorcio?

El beneficiado con la nueva evaluación fue el Consorcio KABSA, cuya propuesta económica ascendía a 264 millones de soles. Este monto superaba en más de 7 millones la oferta del consorcio inicialmente ganador.

El mismo 15 de abril, el área de Logística activó la revisión de documentos del nuevo postor en cuestión de horas. Al día siguiente, las oficinas técnicas emitieron informes consecutivos que permitieron concretar la adjudicación del contrato, pese a la medida judicial vigente.