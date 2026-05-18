La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría permitido, durante la gestión de Piero Corvetto, que la empresa Pacífico Editores SAC tercerizara irregularmente la impresión de las cédulas de sufragio y demás material electoral de la primera vuelta.

Según el dominical de Panorama, la empresa Pacífico Editores obtuvo seis contratos por más de 20 millones de soles para la elaboración de cédulas de votación, cartillas, afiches y plantillas braille. Sin embargo, parte del trabajo habría sido realizado por otra compañía: Imprenta Gianilú SAC.

PRESUNTA TERCERIZACIÓN

El domicilio fiscal de Pacífico Editores está registrado en un edificio del distrito de Breña. Pero al consultar dónde se realizaban los trabajos, la pista llevó a Villa El Salvador, a las instalaciones de Gianilú. Allí, los propios trabajadores no dudaron en confirmarlo.

“Sí se han imprimido las cédulas; ya salió para la primera vuelta. Con Galaga sí hubo un problemón, pero fue por allá con ellos, no con nosotros”; declaró un trabajador de Gianilú. Otros empleados del mismo local fueron igual de directos: “Sí somos de Gianilú, sí salieron las impresiones de la ONPE. Venían en unos carros y se lo llevaban”. Incluso el vigilante del local lo confirmó: “Sí se imprimieron las cédulas”.

Por su parte, Carlos Baltuano, identificado por los trabajadores como el dueño de Gianilú, también lo negó: “Yo no trabajo con Pacífico. No se ha hecho trabajo para la ONPE acá”.

Si bien Gianilú nunca suscribió contrato con el Estado, sus trabajadores afirman haber producido las cédulas que los peruanos usaron para votar y que salieron del local en camiones.

RESPONDE PACÍFICO EDITORES

Sin embargo, quienes aparecen como responsables de ambas empresas lo niegan. José Luis Centeno, jefe del departamento técnico de Pacífico, aseguró que no se ha tercerizado el servicio. “ONPE me pide exclusividad para imprimir esos trabajos. Hemos tercerizado nuestros productos propios, nuestros libros técnicos con Gianilú”, sostuvo.

Asimismo, Melissa Fernández, gerente de Administración y Finanzas de Pacífico, aseveró que no hubo tercerización y que habría sido la única empresa en presentarse.

A pesar de esta controversia, la ONPE ya presentó nuevamente a Pacífico Editores SAC como la empresa encargada de imprimir las cédulas para la segunda vuelta del 7 de junio.