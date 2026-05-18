Una investigación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad y la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada reveló el presunto funcionamiento de una red de extorsión que operaba en el emporio comercial de Gamarra y que habría infiltrado la Municipalidad de La Victoria.

Según la tesis fiscal, la organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria” era liderada por Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, quien habría controlado diversas calles de los sectores Damero A y B, especialmente en los alrededores del Parque Cánepa, según un informe de “Punto Final”. Comerciantes informales eran obligados a pagar cupos para poder trabajar en la zona.

Entre los principales investigados figura Juliana Angélica Carbonel Carbonel, alias “Jhuly”, excandidata al Congreso por Juntos por el Perú. La Fiscalía la identifica como una de las personas de confianza del presunto cabecilla y encargada de supervisar el cobro de dinero a ambulantes mediante las denominadas “bolseras”.

De acuerdo con las investigaciones, la organización cobraba entre mil y cinco mil soles por espacios de venta, además de cuotas diarias a comerciantes, lo que habría permitido recaudar cerca de 80 mil soles por día y acumular aproximadamente 63 millones de soles, apuntó el informe periodístico.

El caso también involucra al alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, militante de Renovación Popular.

De acuerdo a “Punto Final”, un testigo protegido aseguró que habría existido coordinación entre el burgomaestre y alias “Pulpo” para facilitar desalojos y mantener el control territorial en Gamarra. Asimismo, fiscalizadores municipales son señalados como presuntos operadores de la red dentro del municipio.

Las pesquisas fiscales también detectaron presuntos desbalances patrimoniales en varios investigados, incluidos funcionarios municipales. Además, se menciona a Juan José Roncagliolo Monge, exfuncionario de la comuna de La Victoria, quien habría participado en coordinaciones relacionadas con contrataciones vinculadas a la presunta organización criminal.