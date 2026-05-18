Una presunta red criminal vinculada a la congresista Francis Paredes habría operado dentro del aparato estatal con el objetivo de intervenir en procesos de contratación pública. Según un reportaje de Cuarto Poder, esta estructura habría articulado reuniones y coordinaciones para direccionar licitaciones en la selva oriental.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la red habría utilizado su cercanía a espacios de decisión para contactar a proveedores interesados en obras del Estado. Estos encuentros habrían estado orientados a pactar entregas de dinero a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos públicos.

Operativo fiscal en Pucallpa

Como parte del caso, se ejecutó un megaoperativo de allanamiento simultáneo en la ciudad de Pucallpa. Las acciones fueron realizadas por agentes especializados con el objetivo de incautar documentación y equipos vinculados a la investigación.

Los elementos recogidos serán sometidos a peritaje para reconstruir la presunta ruta de los pagos indebidos. El Ministerio Público mantiene la investigación en etapa preliminar mientras se analizan los resultados del operativo.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Cómo operaría esta red?

De acuerdo con la tesis fiscal, la congresista habría participado en la selección de empresas interesadas en obtener contratos públicos. Estas coordinaciones habrían permitido establecer acuerdos previos a los procesos de licitación.

La hipótesis del caso señala que estos contactos derivaban en compromisos económicos exigidos a los proveedores. Los pagos habrían estado vinculados a la adjudicación de obras en la selva oriental.

La investigación también identificó a un presunto operador que habría facilitado la comunicación entre la red y los contratistas. Su función habría sido clave en la coordinación de los acuerdos dentro del esquema investigado.

Las autoridades indicaron que el investigado habría abandonado el país antes del avance de las diligencias. Por ello, se realizan acciones para determinar su ubicación y nivel de participación.

Contratos bajo investigación

El caso se centra en proyectos de infraestructura ejecutados en la región de Ucayali. Según el Ministerio Público, estos contratos habrían sido utilizados como mecanismo para solicitar pagos indebidos a empresas proveedoras.

La investigación continúa con el análisis de documentación y testimonios recogidos durante el operativo. El objetivo es establecer responsabilidades dentro de la presunta red criminal.