Durante su visita al Perú para presentar su nueva aplicación de fútbol, Nicola Porcella se refirió al polémico ‘ampay’ protagonizado por exintegrantes de ‘Esto es Guerra’ en Argentina. El exchico reality sorprendió con el comentario que lanzó sobre Alejandra Baigorria.

El también actor fue interceptado por las cámaras de América Espectáculos y se pronunció sobre las imágenes protagonizadas por Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en una fiesta en un yate en Argentina.

En la entrevista, Porcella criticó que sus excompañeros hayan hecho pública la ubicación de la despedida de solteros, lo que —según señaló— facilitó la difusión de las imágenes.

“ Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros. Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, a Patricio también le echan la culpa... hagan lo que quieran, yo no soy papá de nadie ”, manifestó.

Porcella también habló de Alejandra Baigorria, a quien le dedicó palabras de reconocimiento y destacó las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida personal.

“ Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen ”, añadió.

A pesar de la polémica por el ‘ampay’, Nicola aclaró que cree que los sentimientos de Said Palao a Alejandra Baigorria son genuinos.

“ Yo creo que Said la ama, de verdad no he visto videos, no he visto nada… ellos sabrán en cuatro paredes, son personas adultas, ellos solucionarán sus cosas ”, afirmó.