Fueron 65 mil 37 los actos procesales que se realizaron en Arequipa durante una jornada extraordinaria de 24 horas, en la que jueces y trabajadores aceleraron la atención de expedientes, resoluciones y pedidos pendientes. La Corte Superior de Justicia de Arequipa registró el mayor número de actuaciones entre las 35 cortes del país que participaron en la actividad nacional.

Este número de actuaciones fueron, entre sentencias, autos, decretos, notificaciones e ingreso de nuevos expedientes. La jornada maratónica empezó a la medianoche del viernes 14 de agosto y demandó el trabajo extendido en los diferentes órganos jurisdiccionales de la región.

Uno de los principales objetivos de este tipo de trabajos es reducir los tiempos de espera de los usuarios, especialmente en la programación de audiencias y en la atención de escritos y otros pedidos que permanecen pendientes en los despachos judiciales.

Corte de Arequipa tramitó 65 mil actos procesales en una jornada extraordinaria de 24 horas (Foto: Corte de Arequipa)

La jornada también permitió acelerar procesos en áreas donde la atención requiere mayor rapidez. En la Unidad de Flagrancia, por ejemplo, se realizaron audiencias presenciales de manera inmediata, mientras que la Primera Sala Penal de Apelaciones efectuó lecturas de sentencias de forma consecutiva, aproximadamente cada cinco minutos.

El trabajo no se concentró en la ciudad de Arequipa. Más de 100 órganos jurisdiccionales participaron en la jornada, pese a las condiciones climáticas como en Orcopampa, donde la temperatura descendió a -2 °C.

El presidente de la Corte de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, supervisó las labores en las distintas sedes. La descarga extraordinaria permitió avanzar en miles de trámites, aunque el reto de fondo continúa siendo reducir la acumulación de expedientes que genera demoras en la administración de justicia.