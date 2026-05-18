Con fútbol, actitud y mucho corazón, ADT volvió a hacerse fuerte y derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos en un partido donde el “Vendaval Celeste” pegó en los momentos justos y sumó tres puntos de oro en casa. Los primeros minutos sorprendieron a todos.
Comerciantes Unidos salió con todo, metiendo presión alta y generando peligro constante. Matías Sen tuvo hasta dos ocasiones claras para abrir la cuenta, pero apareció la figura del arquero Carlos Solís, gigante bajo los tres palos, salvando su arco con atajadas claves y hasta viendo cómo un remate se estrelló en el parante izquierdo.
Sin embargo, cuando parecía que la visita podía golpear, ADT despertó. A los 15 minutos, Carlos Cabello trepó como una locomotora por la banda derecha y lanzó un centro preciso para Jonatan Bauman, quien apareció como goleador de raza para empujarla y desatar la fiesta celeste en las tribunas.
Con el marcador a favor, el elenco tarmeño tomó confianza. Joao Rojas estuvo “endiablado” por izquierda, encarando, desbordando y metiendo miedo a una defensa visitante que sufría cada avance. Atrás, Piero Guzmán respondió con firmeza, mientras Víctor Cedrón manejaba los hilos del partido con calidad y visión.
Precisamente, tras una falta sobre Joao Rojas al borde del área, llegó la joya de la tarde. Jordan Guivin tomó la pelota y ejecutó un tiro libre impecable que dejó sin reacción al portero rival para marcar el 2-0 y hacer explotar el estadio.
En el complemento, el ritmo bajó. Comerciantes Unidos sintió el desgaste y ADT reguló energías, aunque pudo ampliar la diferencia con chances desperdiciadas por Bauman, Rojas y Cabello. El pitazo final confirmó una victoria justa para el cuadro celeste, que alcanzó los 20 puntos y ahora se alista para una dura visita ante Sporting Cristal.