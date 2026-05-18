Chats de WhatsApp incorporados en una investigación fiscal revelarían presuntas coordinaciones para contrataciones, envío de currículums y beneficios laborales en la red de EsSalud en Ucayali. Las conversaciones involucrarían a Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Francis Paredes de la bancada Podemos Perú, y forman parte de las pruebas utilizadas por la Fiscalía en el denominado operativo “Pandora”.

Según la tesis fiscal, Rosa Paredes habría cumplido el rol de captadora de personal y proveedores dentro de una presunta organización criminal que operaría en EsSalud Ucayali desde el 2022.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, la investigación incluye testimonios de colaboradores eficaces, testigos protegidos y conversaciones telefónicas que, de acuerdo con el Ministerio Público, evidenciarían coordinaciones directas con funcionarios de la entidad de salud.

La presunta organización estaría encabezada por la congresista Francis Paredes y tendría entre sus principales operadores a Iván García Rodríguez, Javier Barbarán Pérez -primo de la congresista Rosangella Barbarán- y la propia Rosa Paredes Castro.

En un tercer nivel figuran funcionarios de EsSalud como L ucas Borjas Roa, exdirector de la Red Asistencial de Ucayali, y Vidal Rosas Mallqui, jefe de Logística, quienes habrían sido designados para controlar procesos de contratación.

La investigación fiscal sostiene que la presunta red habría gestionado cargos públicos y cobrado presuntos “diezmos” equivalentes al 10 % de contratos adjudicados, según el informe periodístico. Entre los casos investigados figuran contratos de ambulancias aéreas suscritos en diciembre de 2022 por más de 20 millones de soles para el traslado de pacientes en la región Ucayali. Por este caso también fueron allanados empresarios vinculados a las compañías beneficiadas.

Asimismo, la Fiscalía indaga presuntas coordinaciones para atenciones preferenciales en EsSalud y el manejo político de entidades públicas descentralizadas durante el gobierno de Pedro Castillo.

La hipótesis fiscal señala que congresistas del Bloque Magisterial habrían obtenido influencia sobre oficinas estatales a cambio de respaldo político.

La defensa de Rosa Paredes negó las acusaciones y sostuvo que no existen pruebas de contrataciones irregulares ni beneficios económicos obtenidos por su patrocinada. Además, cuestionó la autenticidad de algunos mensajes atribuidos a ella y afirmó que nunca trabajó formal ni informalmente en EsSalud.

Por su parte, Francis Paredes rechazó las imputaciones mediante un comunicado y aseguró que colaborará con las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación.