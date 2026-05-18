El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro personas investigadas por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, en Chiclayo, en la región Lambayeque.

Investigados

Los investigados son Saúl Irigoin Bazán, Angelo David Venegas Verástigue, David Praxedes Heredia González y Nilton Díaz Malca, quienes son señalados como presuntos coautores dentro de una red dedicada al acopio y comercialización de sustancias ilícitas.

La medida fue sustentada por el fiscal Ricardo David Rosario León ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, tras la presentación de graves y fundados elementos de convicción, así como la existencia de peligro de fuga y una prognosis de pena superior a los cinco años de privación de libertad.

De acuerdo con la tesis fiscal, el 27 de abril de 2026, agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Policía Nacional intervinieron un inmueble utilizado como taller automotriz en la urbanización Los Precursores, en Chiclayo, tras información sobre presuntas actividades de acopio y distribución de drogas.

En el lugar se hallaron siete paquetes con características de cocaína, con un peso superior a los seis kilos, además de equipos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada Antidrogas de la Policía Nacional para continuar con las diligencias correspondientes.