Oscuras intenciones. Los partidos políticos presentaron sus listas de candidatos a las Elecciones Primarias 2026, dejando al descubierto el deseo que tienen varios alcaldes de permanecer en el cargo de elección popular, en la región Lambayeque.

El listado oficial de cada organización política se encuentra publicado en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), resaltando el nombre de algunas autoridades ediles en funciones.

La ley prohíbe a los alcaldes postular a la reelección inmediata; sin embargo, el deseo de seguir en el sillón municipal es tan fuerte que no les importa presentarse como candidatos a primer regidor.

Detalles

La lista del partido político Somos Perú tiene a cinco alcaldes que apelaron a la misma argucia legal, creyendo que podrán conseguir el apoyo de la población para continuar cuatro años más en el cargo.

Se trata de José Eduardo Tarrillo Nuntón (Pátapo), José Estela Campos (Pucalá), Carlos Alonso Rodríguez Ordoñez (Cayaltí), Sixto Leopoldo Guerrero Rivas (Nueva Arica) y Polanski Carmona Cruz (Ferreñafe).

Para concretar su evidente plan, los mecanismos que permite la ley son la tacha en pleno proceso electoral o la vacancia una vez elegido el alcalde; sin embargo, para ello requieren el apoyo de una persona que se preste a este propósito y acepte inscribirse como candidato a la alcaldía.

En las listas figura “designado” (invitado no afiliado) (Pátapo), Deomergis Sánchez Terrones (Pucalá), Germán Guerra Inga (Cayaltí), Alex Rolando Quiroz Cruzado (Nueva Arica) y Luis Alberto Gutiérrez Barba (Ferreñafe).

Al respecto, diario Correo conversó con el abogado Martín Carrillo de la Cruz, presidente del Comité Multisectorial de Defensa de la Salud en Ferreñafe, quien cuestionó al partido Somos Perú por presentar a sus mismas cartas para las elecciones.

“El camuflaje que están haciendo, de que los alcaldes actuales vayan como primeros regidores, es un insulto a la inteligencia de los lambayecanos, porque lo que están buscando en el fondo es que aquellos ciudadanos que permiten ser utilizados como títeres, apareciendo solo ahí (encabezando lista), es para tentar suerte, y pueda ser vacado si ganaran y asuma el que sigue y entonces se da la reelección del alcalde”, señaló.

Precisó que en el caso de Ferreñafe, el “títere” viene a ser Alberto Gutiérrez, uno de los regidores oficialistas de la actual gestión que fue vacado por incurrir en la causal de nepotismo, debido a la contratación de su primo en la municipalidad.

Finalmente, el letrado sostuvo que si Somos Perú no gana las elecciones en los distritos antes señalados, pero queda en segundo o tercer lugar, los alcaldes podrían asumir como regidores y no perderían la actividad política.

Dato

La Ley de Elecciones Municipales establece que el alcalde que postula a regidor debe pedir licencia sin goce de haber 30 días antes de las elecciones.

En APP figura el actual alcalde de Pimentel

El partido político Alianza Para el Progreso también presentó su lista de candidatos a las elecciones primarias 2026, resaltando el actual alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, quien también postulará al cargo de primer regidor con la obvia intención reeleccionista. La lista la encabezará un invitado.