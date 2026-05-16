El Perú continúa posicionándose como uno de los principales destinos de turismo de aventura en la región Asia-Pacífico. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo organizó en Lima un workshop internacional de APEC orientado al desarrollo de productos turísticos sostenibles, seguros e innovadores vinculados a este sector.

El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos multilaterales, asociaciones de turismo de aventura, universidades y entidades ambientales, quienes analizaron oportunidades y desafíos para fortalecer esta actividad en las economías miembro de APEC.

Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con innovación turística, gestión de riesgos, seguridad, inclusión social y enfoque de género, a demás del impacto del cambio climático en el desarrollo del turismo de aventura. También se presentaron estudios sobre tendencias del mercado, desarrollo empresarial y sostenibilidad ambiental.

El director general de Políticas de Desarrollo Turístico, Bratzo Bartra, destacó que el evento permitió intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los países participantes , consolidando al Perú como un actor clave en la agenda regional del turismo de aventura.

Como resultado del workshop se elaborará un informe técnico que servirá como base para futuras políticas públicas orientadas al impulso de un turismo de aventura más competitivo, inclusivo y sostenible en las economías de APEC.