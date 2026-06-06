Un hombre fue encontrado sin vida en un terreno descampado ubicado en el asentamiento humano La Libertad, en el distrito de Comas. El hallazgo generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo cerca de la avenida Puno.

Según el reporte de Exitosa, personal de la Policía Nacional llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El área fue cercada con el fin de preservar posibles evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.





¿Quién es la víctima?

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los restos corresponderían a un hombre de aproximadamente 30 años. Los agentes indicaron que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con impactos de bala y signos de quemaduras.

Los trabajos de identificación se encuentran en marcha y forman parte de las primeras acciones de la investigación. Los especialistas buscan determinar quién era la víctima y cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada.

Investigación en curso

Equipos de criminalística acudieron al descampado para recopilar evidencias que ayuden a reconstruir lo sucedido. Entre las labores realizadas se encuentra la búsqueda de indicios balísticos y otros elementos que puedan aportar información sobre el caso.

La investigación fue asumida por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas. Esta unidad tendrá a su cargo la recopilación de pruebas y el desarrollo de las pesquisas para identificar a los responsables.

Como parte de las diligencias, los agentes solicitaron el acceso a las cámaras de videovigilancia instaladas en calles cercanas al lugar del hallazgo. Las imágenes serán revisadas para identificar posibles movimientos sospechosos registrados durante la madrugada.

Las autoridades intentan establecer si algún vehículo ingresó o salió de la zona en las horas previas al descubrimiento del cuerpo. Esta información podría contribuir a determinar el recorrido seguido por las personas involucradas en el hecho.

Mientras tanto, los residentes señalaron que el sector donde ocurrieron los hechos presenta problemas de iluminación durante las noches. Además, expresaron su inquietud por el uso frecuente de terrenos abandonados para actividades ilícitas. Ante ello, solicitaron una mayor presencia policial y acciones de vigilancia permanentes para prevenir nuevos hechos de violencia en la jurisdicción.