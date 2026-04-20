Somos Perú se quiebra tras elecciones. Gabriela Lozada, dirigente nacional de ese partido y excandidata a diputada por La Libertad, denunció en la comisaría de Buenos Aires presuntas amenazas de parte del secretario general provincial de Pataz, Rony Acosta Morillo. Esto, luego de que en redes sociales se difundieran audios en donde se escucharía que Acosta le exigiría a su correligionaria la devolución de 100 mil soles que le habría entregado para su campaña política.

El caso

De acuerdo con la denuncia policial, las amenazas se dieron la madrugada del 16 de abril, a través de mensajes enviados vía WhatsApp.

“Estos hechos, no solo fueron acusaciones sin fundamento, sino también amenazas contra mi persona y mi familia, tanto con llamadas y mensajes a personas cercanas que fueron igualmente intimidadas. Tales sucesos me han llevado a tomar las acciones legales pertinentes para proteger la vida y bienestar de mi familia, como también he solicitado garantías para ello y, a su vez, para limpiar mi nombre, se le ha requerido al autor de los agravios mediante carta notarial, su inmediata rectificación en los medios que utilizó para menoscabar mi honor”, aseguró.

La excandidata a diputada, asimismo, afirmó que llevará el caso ante las instancias judiciales. “Quiero precisar que no voy a parar las acciones correspondientes dentro del marco legal y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar justicia”, acotó.

Comicios

Las divergencias en Somos Perú se dieron tras la derrota que sufrió la agrupación política en las elecciones generales del 12 de abril último, en donde el partido no pasó la valla electoral y con ello perdió su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pese a ello, la agrupación política tendrá una última oportunidad electoral en los comicios municipales y regionales de octubre próximo.

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