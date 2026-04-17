En el Partido Aprista Peruano (PAP) estaban convencidos de que habían logrado la renovación de sus cuadros y que su candidato a la presidencia de la República, Enrique Valderrama Peña, era reflejo de ese cambio.

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Los dirigentes a nivel nacional, pero principalmente en la región La Libertad, creyeron que se había recuperado la confianza de los militantes y que los que simpatizaban con el partido de la estrella respaldarían un posible retorno al Gobierno, pero nada más lejano a la realidad.

GOLPE

Tras los comicios del 12 de abril y con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), al 92.663% de actas contabilizadas (al cierre de esta nota), se precisa que el PAP, en la región La Libertad, se ubica en el puesto 12 de los 36 partidos políticos que participaron de las Elecciones Generales 2026, con 2, 962% de votos válidos (25,651)

A nivel nacional la cifra tampoco es nada alentadora para los compañeros apristas, pues solo alcanzan el 0,959% de votos válidos (150, 634).

Esto significa que el PAP no ha pasado la valla electoral y en consecuencia no accederá a representación parlamentaria y perderá, desde el 1 de enero de 2027, la vigencia como organización política.

NO MÁS

En esta ocasión las 12 provincias de la región La Libertad que históricamente fue considerada cuna aprista le dieron la espalda a Enrique Valderrama y a todos los candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado, pues fueron otros partidos políticos los que obtuvieron el respaldo de los electores liberteños.

Es más, en la provincia de Trujillo, otrora “corazón aprista”, se impuso Fuerza Popular, seguido del Partido del Bueno Gobierno y Un Camino Diferente.

NI EN SU TIERRA

Ahora bien, cada vez que Enrique Valderrama visitó Trujillo como parte de su campaña electoral siempre resaltó que había nacido en el pujante distrito de El Porvenir y que de llegar a convertirse en el presidente del Perú trabajaría para devolverle la seguridad a este sector considerado uno de los más convulsos del país.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Onpe, solo 2,640 electores (3.725%) de dicho distrito votaron a favor de Enrique Valderrama.

VOLVERÁN

Luis Zavala Espino, precandidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo por el PAP, dijo ayer que recibe el resultado de estas elecciones como “humildad”.

“Hay que entender que la población sigue dando un mensaje y que hay cosas que se deben cambiar al interno del partido. A lo largo de nuestra historia los apristas hemos tenido muchas dificultades, pero hemos sabido sobrellevarlas. Ya hemos perdido una inscripción y hemos vuelto a inscribirnos y esta no será la excepción”, enfatizó.

En ese sentido, Luis Zavala aseguró que esta historia cambiará en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de este año.

Tras la derrota en las urnas, Julio Morán, secretario regional del PAP en La Libertad, y precandidato a gobernador, habría tomado la decisión de apartarse de la actividad política. Trascendió que tomó la radical decisión debido a una campaña de desprestigio en su contra. Correo trató de obtener su versión, pero no respondió llamadas ni mensajes.

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