El exalcalde de la municipalidad de El Porvenir Paúl Rodríguez Armas consideró que los resultados de las elecciones del 12 de abril fueron un “castigo” de la población hacia los partidos que gobernaron en La Libertad durante los últimos 15 años.

Esto luego de que Alianza para el Progreso (APP), el Apra y Podemos Perú, que tienen una fuerte presencia en la región, no lograrían pasar la valla electoral.

Armas, que fue dos veces burgomaestre porvenireño (2011-2014 y 2015-2018), también se pronunció sobre la elección de los representantes de La Libertad en la Cámara de Diputados. Dijo que, de acuerdo con las cifras repartidoras, Fuerza Popular obtendría tres escaños, Renovación Popular uno y otro más iría para Juntos por el Perú. Consideró que las otras dos curules la disputarían el Partido Cívico Obras, Ahora Nación y País para Todos.