Los trabajos que se ejecutan en el corredor vial que unirá a Trujillo con el distrito de Huanchaco, a cargo de la empresa de la joven empresaria Lucero Coca, registran un 60% de retraso, confirmó el subgerente de Obras y Supervisión del Gobierno Regional de La Libertad, Javier Matta.

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Razones

El funcionario se presentó ante el pleno del Consejo Regional para informar sobre los proyectos que ejecuta la gestión. Durante su exposición, el consejero Robert De La Cruz le consultó sobre el avance de los trabajos, valorizados en S/ 121 millones.

“Respecto al porcentaje de retraso, estamos en un 60% de retraso, no hemos llegado al 80% (porcentaje requerido para que se tomen acciones o se pida la resolución del contrato). Deberíamos estar, porcentualmente hablando, en un avance de 37 o 40%, pero la obra está en un 11% de avance, en ejecución neta”, afirmó.

Matta precisó que los problemas se dieron por la falta de liquidez de la empresa y porque no se contemplaron las interferencias con líneas eléctricas y de telefonía en el expediente técnico.

“El mayor problema que tenemos nosotros son las interferencias. El expediente técnico, en su ejecución, no ha considerado las interferencias con la línea eléctrica y las líneas de telefonía; entonces, nosotros hemos tenido problemas para intervenir en ciertas zonas en donde estas interferencias no han sido respondidas adecuadamente por las empresas de telefonía o de electricidad”, aseguró.

El retraso también se habría dado porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no otorga los permisos para iniciar los trabajos en el óvalo Huanchaco. “Son varias interferencias que hacen que el avance sea lento”, acotó.

En la sesión también estuvo el gerente de Infraestructura, Aldo Zambrano, quien anunció que las labores en el hospital de Virú, también a cargo de la empresa de Lucero Coca, se retomarán el lunes, tras estar suspendidas desde octubre del año pasado.