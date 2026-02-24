La Contraloría General de la República evidenció nuevas deficiencias en los trabajos de “Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte Oeste de Trujillo a Huanchaco”. Esta obra, valorizados en S/ 121 millones, está a cargo de la empresa que dirige la joven de 23 años Lucero Coca Condori.

Evidencias

El Informe de Hito de Control N° 009-2026-OCI/5342-SCC, notificado a la gobernadora Joana Cabrera el último 11 de febrero, alertó que las observaciones podrían originar deterioros, lo que afectaría la vida útil de la vía.

En el documento se detalla que las “partidas relacionadas a pavimento rígido y reductor de velocidad del proyecto, presentan deficiencias que podrían generar un deterioro prematuro en los paños ubicados entre las progresivas 3+150 a 4+390 y 8+215,70 a 8+500 de la vía, afectando la calidad, vida útil y transitabilidad del tramo descrito”.

También pone en evidencia que la “contratista no ha iniciado la ejecución de las partidas del subtítulo 04.01 redes eléctricas Hidrandina, pese a encontrarse programada y contar con autorización otorgada por Hidrandina por un plazo determinado, desde el 10 de diciembre de 2025”. Esto “podría generar afectación a la ruta crítica y demoras en la ejecución del proyecto”.

“Se advierte que el contratista no presenta ningún avance para la partida 04.01 Redes Eléctricas Hidrandina, pese a que está ya debió iniciarse”, indica el informe.

Otro punto que se cuestiona es que la empresa no ha delimitado ni señalizado zonas en donde ha realizado excavaciones de hasta 2.5 metros, lo que representa un peligro para trabajadores y personas que pasan por ese lugar.

“Contratista no viene adoptando medidas de seguridad en zona de excavación del muro de contención para el proyecto ubicado entre las progresivas 5+080 a 5+300, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica G.050; situación que genera el riesgo de accidentes de trabajo, que afectarían la vida y la salud de los trabajadores y los moradores aledaños”, precisa el informe.

La obra vial que unirá a Trujillo con Huanchaco fue supervisada hace una semana por la gobernadora Joana Cabrera, que anunció que el proyecto ya tiene un 11% de avance, superando el 10.8% programado en el cronograma inicial.

Ese día, el supervisor de la obra confirmó que se realizaron observaciones que la contratista debe subsanar. Además, dijo que se empezarán a realizar los trabajos de interferencias eléctricas y obras complementarias.