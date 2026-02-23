Se encamina un nuevo proceso de transferencia de presupuesto para los centros poblados de la región La Libertad, informó la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, el cual bordeará los 7 millones de soles, para que puedan avanzar con mejoras de servicios básicos en sus localidades.

La autoridad regional expresó que el último trimestre del 2025 el gobierno regional hizo la primera transferencia histórica a 129 centros poblados de la región por 3.4 millones de soles, donde equitativamente le llegó a cada una de ellas más de 27 mil soles.

Reciben expedientes

En esta oportunidad, de acuerdo a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la institución ya terminó de recibir los expedientes de las 12 provincias de la región, quienes a su vez han recepcionado las solicitudes de sus centros poblados.

“Esa es la ruta. De acuerdo a la normativa, las 12 provincias piden los requerimientos a sus centros poblados, y eso nos alcanzan a nosotros”, dijo el gerente Víctor Lizarzaburo.

Agregó que ahora están en proceso de revisión de los documentos, para luego comprometer el presupuesto, se firmen los convenios con las municipalidades provinciales y tener la aprobación del Consejo Regional para proceder con las transferencias

En marzo se efectuará

Se estima que todo este proceso concluirá en el mes de marzo para efectuar de inmediato las transferencias a las municipalidades provinciales, que a su vez lo harán a los centros poblados. Se estima que estos recibirán en promedio 55 mil soles cada uno.

Se proyecta beneficiar a 129 centros poblados, pero también se verificará que estos hayan cumplido con invertir todo su presupuesto el año pasado.

Los recursos deberán ser invertidos en gasto corriente (limpieza de calles, pintado del ornato público, etc.).

De otro lado, vale mencionar que el GORE La Libertad, en 3 años de gestión, ha transferido 453 millones de soles a 67 municipalidades provinciales y distritales para ejecutar 115 obras para renovar pistas y veredas, implementar redes de agua y desagüe, construir partes, estadios, colegios, centros de salud, electrificación, etc.