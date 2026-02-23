La criminalidad continúa azotando a la ciudad de Trujillo. La madrugada de ayer, se vivieron momentos de tensión en la discoteca Oceanía, cuando desconocidos arrojaron una bomba lacrimógena al interior del baño de hombres, desatando pánico entre los asistentes que optaron por salir y ponerse a buen recaudo.

EL CASO

Por versión de algunos testigos, el ataque ocurrió al promediar las 3:30 de la madrugada. A esa hora, desconocidos habrían causado una explosión de gases lacrimógenos en los servicios higiénicos, que terminó extendiéndose por los ambientes en donde varios jóvenes se encontraban esperando la presentación de una orquesta musical de Lambayeque.

A través de redes sociales circulan videos en donde se aprecia que los asistentes salen despavoridos del establecimiento. Incluso, se les escucha decir que tuvieron que taparse la nariz y que sentían ardor en los ojos. Otros, en tanto, tenían dificultades para respirar.

“Es una bomba (...). Tápense (en referencia a los ojos)”, dice un joven mientras se retiraba del establecimiento en medio de la confusión de algunos asistentes que no sabían lo que pasaba.