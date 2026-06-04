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Personal de la Sección de Emergencia de la Policía Nacional realizó intensas labores de búsqueda en el río Huallaga, a la altura del puente colgante de Huayopampa, para ubicar a Miguel Alexander Infante Huaqui (31), desaparecido desde la madrugada del 31 de mayo tras un presunto accidente de tránsito.

Las acciones incluyeron descensos controlados mediante cuerdas, inspecciones en islotes y recorridos de aproximadamente dos kilómetros río abajo. Pese al esfuerzo desplegado durante toda la jornada, los resultados fueron negativos y la búsqueda continuará en los próximos días.

CASO DEL CELULAR

Respecto al teléfono celular hallado en la zona donde ocurrieron los hechos, el padre del joven informó que fue él quien lo recogió y lo trasladó a su vivienda. Visiblemente afectado por la situación, señaló que el equipo será entregado a las autoridades durante las diligencias correspondientes.

“Tengo tantas cosas en la cabeza, pero mañana haremos la diligencia con el tema del celular, que lo tengo aquí”, declaró el padre de familia, quien además precisó que Miguel es su hijo mayor.

La familia sostiene que aún existen varios aspectos sin esclarecer sobre lo ocurrido la noche de la desaparición. Entre los hallazgos realizados cerca del río figura un borceguí que presuntamente pertenecería al joven, pero que fue encontrado sin pasadores, situación que genera más interrogantes entre sus allegados.

NADIE RECLAMA VEHÍCULO

Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo figura a nombre de Jaime Pérez Damaceno. Fuentes policiales señalaron que la unidad fue trasladada a una dependencia especializada para las investigaciones correspondientes y que, hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para reclamarla.

Asimismo, la familia logró conocer que, presuntamente, padre e hijo habrían estado a bordo del automóvil la noche del accidente. Según versiones recogidas durante las investigaciones, ambos habrían abandonado el lugar tras el hecho para evitar una posible intervención policial, debido a que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. Esta información continúa siendo materia de investigación.