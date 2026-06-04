La Cueva de Consuelo, ubicada en el distrito de Pucayacu, emerge como una nueva joya natural y ecológica con un enorme potencial para competir con destinos tradicionales como la Cueva de las Lechuzas en Tingo María. Situado a dos horas de dicha ciudad, este impresionante atractivo alberga asombrosas formaciones calcáreas, columnas naturales y un río subterráneo habitado por peces. A solo diez minutos de la caverna, los visitantes también pueden apreciar el nacimiento del río Consuelo, un afluente de aguas cristalinas y aptas para el consumo humano que se conserva en un estado prácticamente virgen.

A pesar de su extraordinaria riqueza, el lugar permanece prácticamente desconocido debido a la falta de apoyo gubernamental. Hasta la fecha, los turistas solo han logrado explorar unos 50 metros del interior de la cueva, deteniéndose ante una bifurcación inexplorada que los pobladores han restringido con sogas por seguridad. Los habitantes de la zona hacen un llamado urgente a especialistas equipados para investigar este sector misterioso, con la esperanza de revelar qué secretos esconde la ruta subterránea y garantizar una exploración segura.

SE REQUIERE DE PROMOCIÓN E INVERSIÓN

El guía local Ronel Pezo Vargas manifestó su honda preocupación por el desinterés de las autoridades distritales, provinciales y regionales en poner en valor este recurso. Para los residentes de Pucayacu —un distrito joven que recientemente celebró diez años de creación política— el turismo sostenible representa una alternativa económica real para superar las secuelas de la violencia terrorista que golpeó la región en décadas pasadas. Los pobladores sostienen que el desarrollo de este circuito no solo generará empleo, sino que convertirá a la naturaleza de la zona en un verdadero motor de desarrollo para las futuras generaciones.