El Museo Central (MUCEN) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presenta hasta el 25 de octubre de 2026 la exposición individual “Las ruinas de mi cuerpo todavía saben cantar”, de la artista peruana María Laso.

La muestra llega luego de que Laso obtuviera el primer lugar en la decimoquinta edición del Concurso Nacional de Pintura del BCRP, realizada en 2024.

Bajo la curaduría de Karen Bernedo y Gabriela Germaná, la exposición reúne una selección de trabajos desarrollados desde 2018 hasta la actualidad, junto con nuevas piezas y obras transformadas para esta presentación.

Una exposición sobre el cuerpo, el tiempo y la memoria

“Las ruinas de mi cuerpo todavía saben cantar” propone una aproximación al cuerpo atravesado por experiencias como el paso del tiempo, el cansancio, la migración y la memoria.

Las obras también exploran las estructuras sociales, afectivas y simbólicas que intervienen en la construcción de la identidad y la experiencia corporal.

Dentro de esta propuesta, la idea de la ruina no aparece únicamente asociada con la pérdida, sino también con aquello que permanece y conserva huellas pese al paso del tiempo.

El sillar ocupa un lugar central en la obra de María Laso

Uno de los elementos recurrentes de la exposición es el sillar, piedra estrechamente vinculada con Arequipa, ciudad natal de la artista.

Este material funciona en las piezas como un soporte donde se registran imágenes y huellas de cuerpos, aprovechando características como su porosidad y vulnerabilidad.

La exposición incorpora además reflexiones sobre el desarraigo, la religiosidad popular y las figuras sagradas, trasladándolas hacia dimensiones cotidianas y afectivas.

“Este cuerpo abigarrado acumula memoria, dolor y amor”, señalan las curadoras Karen Bernedo y Gabriela Germaná al describir una propuesta en la que el cuerpo aparece mediante fragmentos, restos y huellas.

MUCEN realizará actividades gratuitas alrededor de la muestra

La exposición estará acompañada por un programa de actividades de ingreso libre orientado a acercar al público a la práctica artística de María Laso.

De acuerdo con la programación difundida, las actividades incluyen visitas comentadas y oportunidades para que los asistentes realicen intervenciones artísticas dentro de la sala de exposición.

Para conocer las próximas fechas y actividades vigentes, el público puede consultar la Agenda Cultural del MUCEN.

¿Quién es María Laso?

María Laso (Arequipa, 1991) es una artista peruana que vive y trabaja en Lima. Se formó en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y posteriormente estudió en la Escuela de Arte Corriente Alterna, donde obtuvo la medalla de oro de su promoción en 2017.

En 2022 obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad París VIII, en Francia. También es magíster en Animación 3D por la Universidad Internacional de La Rioja y ejerce la docencia en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Su producción aborda asuntos relacionados con identidad, ciudadanía, tradición, género y paisaje mediante disciplinas como pintura, escultura, dibujo, animación, cómic e instalación.

Premios y trayectoria de María Laso

La artista ha participado en exposiciones y encuentros artísticos realizados en Perú y otros países, entre ellos Ecuador, Francia y Polonia.

En 2018 obtuvo el primer premio del XXI Concurso Nacional Pasaporte para un Artista, organizado por la Embajada de Francia en el Perú.

En 2024 ganó el XV Concurso Nacional de Pintura del BCRP, reconocimiento que antecede a la presentación de su actual exposición individual en el MUCEN.

¿Dónde y hasta cuándo visitar la exposición?

“Las ruinas de mi cuerpo todavía saben cantar” puede visitarse hasta el 25 de octubre de 2026 en el Museo Central del BCRP.

El MUCEN está ubicado en jirón Lampa 474, Cercado de Lima, y atiende de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.