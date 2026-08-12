La obra “Nosotros lo hicimos bien”, escrita y dirigida por Renato Fernández Vasallo, se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre en el Club de Teatro de Lima, en Miraflores.

La temporada tendrá funciones los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre a las 4:00 p.m., un horario con el que la producción busca ofrecer una alternativa dentro de la cartelera teatral de la capital.

La puesta en escena prescinde de un escenario tradicional y de la cuarta pared. Los espectadores estarán ubicados en mesas alrededor de la acción, mientras los intérpretes desarrollan las historias a poca distancia del público.

¿De qué trata “Nosotros lo hicimos bien”?

La historia presenta a tres parejas que atraviesan distintos conflictos relacionados con sus vínculos sentimentales y las decisiones que deben tomar sobre ellos.

Entre conversaciones y copas de vino, los personajes comienzan a revelar situaciones y verdades que modifican las relaciones entre ellos.

La propuesta aborda el miedo al compromiso, el desgaste provocado por la rutina y las dificultades de construir relaciones estables en contextos marcados por la incertidumbre.

Una obra sin escenario ni cuarta pared

Uno de los elementos centrales del montaje será la cercanía entre intérpretes y espectadores.

En lugar de observar la función desde una disposición convencional, parte del público podrá ubicarse en mesas integradas al espacio donde ocurre la acción.

La intención es construir una experiencia teatral íntima en la que la distancia física entre los asistentes y los personajes se reduzca durante el desarrollo de la historia.

La producción ofrece, además, una modalidad de entrada denominada Mesa, que incluye una copa de vino.

¿Quiénes integran el elenco?

El elenco de “Nosotros lo hicimos bien” está conformado por Diego Bronstein, Raúl Castagneto, Isabel Chappell, Eliana Fry García-Pacheco, Wenddy Nishimazuruga y Patricio Villavicencio.

La dramaturgia y dirección están a cargo de Renato Fernández Vasallo, quien también asume la producción general.

La producción ejecutiva corresponde a Oskaranibal O’Higgins.

Fechas y lugar de “Nosotros lo hicimos bien”

La temporada comenzará el domingo 6 de septiembre a las 4:00 p. m. y continuará durante los tres domingos siguientes del mes.

Las presentaciones serán en el Club de Teatro de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 183, Miraflores.

Las entradas están disponibles en las modalidades Butaca General y Mesa. La producción anunció una preventa limitada hasta agotar stock mediante el WhatsApp 991 666 059.