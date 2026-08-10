Los recorridos, las máscaras, disfraces y bailes de la literatura son parte de “Enciclopedias del carnaval” (Fondo de Cultura Económica), libro que reúne textos poéticos y colecciones de microrrelatos del escritor peruano Ricardo Sumalavia. Temas como el deseo, los sueños, el duelo, la cultura y lo cotidiano versan los textos breves del autor que encuentra en el microrrelato una satisfacción en donde la literatura que termina en la página continúe en quien la lee.

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“Cuando escribo, no busco dar respuestas. Quizás acompaño al lector a que pueda formularse preguntas o me ayude a mí también a formularme preguntas sobre la vida y decir: “En estas circunstancias, ¿y ahora qué?”. Eso es lo que me pregunto yo mismo: “¿Y ahora qué?”. Y que el lector me diga”, comenta Ricardo a Correo.

En tus textos dejas muchas veces al lector con la sensación de querer saber más. ¿Es intencional?

Creo que se da en los textos que escribo y me alejé, no fue consciente, pero me alejé de la forma tradicional de exposición: inicio, nudo y un desenlace redondo. Puede ser también un desenlace abierto, pero cuya sugerencia es más fácil para el lector, para decir: “Ah, tomó el camino A o tomó el camino B y ya me quedó claro”. En mi caso es como si terminara a mitad de camino. Pero me di cuenta de que lo venía haciendo con muchos textos y creo que tiene que ver con mi estética del trabajo como conjunto con el lector.

Hablas de terminar “a mitad de camino”. ¿Qué puede encontrar un lector en un texto tan breve?

Mi microrrelato tiene esa forma narrativa, pero creo que el espíritu es bastante poético. Es una característica del microrrelato en general y quizás de los míos en particular. En algunos se percibe esa poeticidad.

¿Cómo ves la creación literaria en una época en la que todo parece tener que ser inmediato?

Estamos en una época en la que es mucho más rápida la posibilidad de transmitir, de comunicar lo que estás haciendo, mostrando tus primeros pasos. [...] No sé si sea bueno o malo porque es parte de los cambios. Nada es permanente, todo está en constante cambio. Si ahora estamos viviendo ese momento en el que te expones cada vez más, te haces un selfie y lo publicas desde esa exposición inmediata, luego pasas al texto, ¿por qué no?

¿Crees que el microrrelato puede ser una puerta de entrada a la lectura para los jóvenes?

Yo creo que sí. Pero, así como puede haber textos de rápida interpretación, de rápida respuesta emotiva por parte del lector, también hay otros mucho más complejos y elaborados.

¿Qué implica escribir algo tan breve? ¿Más disciplina o más libertad?

No se trata de demostrar cuán inteligente eres o cuánto conocimiento tienes, sino, muy por el contrario, de aprender a descubrir la belleza en lo cotidiano. Aprender a volver a mirar este mundo. Vivimos también en ritmos tan acelerados que perdemos de vista muchas cosas que nos pueden causar grata felicidad o también dolor. Incluso dejamos de ver ese dolor porque preferimos mirar hacia adelante y no hacia el costado. Creo que la escritura te permite eso: sensibilizarte y ver las cosas de otra manera, y verte a ti mismo también de otra manera.

¿Qué te motiva seguir escribiendo?

Para mí, la insuficiencia, la insatisfacción, es un motor creativo. Me encanta lo que escribo, lo toco, lo leo, me gusta, pero igual siempre hay un grado de insatisfacción y digo: “Pero puedo escribir otras cosas. Quiero escribir algo más, hay algo que todavía quiero decir y lo quiero decir de otra manera”. Entonces, esa insatisfacción, como te digo, también es estimulante, es creativa. Así puedo continuar.

¿Qué crees que mantiene viva la literatura y las artes?

Creo que, en general, la literatura y las artes se mantienen vivas porque nuestra vida es insuficiente. Con lo que vivimos no nos damos abasto. Con lo que podemos decir no nos es suficiente. Entonces necesitamos otras vías para poder expresar lo que tenemos dentro, otras vías que superen el lenguaje cotidiano.​

SOBRE EL AUTOR

Ricardo Sumalavia, Escritor

Doctor en Letras por la Universidad de Burdeos. Vivió en Corea del Sur y Francia. Fue responsable de la Colección Underwood y la Colección Orientalia en la PUCP, donde actualmente es director del Centro de Estudios Orientales. Su novela Historia de un brazo (2019) ha sido traducida es más de cinco idiomas.

1968 nace el autor Sumalavia en Lima.

1993 publica del libro de cuentos “Habitaciones”.

2008 publica la novela “Que la tierra te sea breve”.

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