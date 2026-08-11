Las canciones de Soda Stereo serán reinterpretadas en formato sinfónico en Perú. “Soda Sinfónico”, espectáculo de la agrupación argentina Música para Volar, llegará por primera vez al país en octubre de 2026 con presentaciones programadas en Lima y Arequipa.

“De Música Ligera”, “Persiana Americana”, “En la Ciudad de la Furia”, “Prófugos” y “Té para Tres” forman parte del repertorio anunciado para un espectáculo que combina una banda de rock con orquesta sinfónica y coro en vivo.

La propuesta estará integrada por 30 músicos en escena y busca trasladar las composiciones asociadas a Soda Stereo y Gustavo Cerati a nuevos arreglos orquestales.

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¿Qué es “Soda Sinfónico”?

“Soda Sinfónico” es una propuesta de Música para Volar, agrupación argentina fundada en 2012 en Rosario y dedicada a reinterpretar la obra de Gustavo Cerati y Soda Stereo en diferentes formatos.

El proyecto plantea una lectura sinfónica del repertorio de la banda argentina, combinando instrumentos propios del rock con una orquesta y voces corales.

De acuerdo con la información proporcionada por la producción, los arreglos fueron desarrollados para conservar elementos de las composiciones originales e incorporar recursos propios del formato sinfónico.

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Los clásicos de Soda Stereo que sonarán en Perú

El repertorio anunciado incluye varias de las canciones más conocidas de Soda Stereo, grupo formado originalmente por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Entre los temas previstos se encuentran “De Música Ligera”, “Persiana Americana”, “En la Ciudad de la Furia”, “Prófugos” y “Té para Tres”, además de otras composiciones vinculadas a la trayectoria de la banda.

La puesta en escena contará con 30 músicos y combinará la interpretación de rock en vivo con arreglos para orquesta sinfónica y coro.

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Música para Volar llega a Perú tras recorrer Sudamérica

Música para Volar fue fundada en Rosario, Argentina, en 2012. Según información de la producción, durante sus 14 años de trayectoria ha presentado sus diferentes espectáculos ante más de 350 mil espectadores.

La agrupación ha realizado presentaciones en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Con “Soda Sinfónico”, sumará ahora dos fechas en Perú.

La gira peruana está a cargo de Total Show Producciones.

¿Cuándo será “Soda Sinfónico” en Lima?

La primera presentación en Perú está programada para el jueves 15 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.

Tres días después, el espectáculo viajará al sur del país para realizar su segunda presentación.

¿Cuándo será “Soda Sinfónico” en Arequipa?

La función en Arequipa se realizará el domingo 18 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Municipal de Arequipa.

Las entradas para las presentaciones de Lima y Arequipa se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, según informó la producción.