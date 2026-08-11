El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ha dicho que EsSalud se encuentra en “una situación de desastre”, y esto es por culpa de los ineptos y corruptos que han hecho lo que les ha dado la gana mientras que el asegurado, que es la razón de ser de esta institución, tiene que amanecerse haciendo colas para que le den una cita para consulta u operación dentro de tres meses, o debe usar su dinero para comprar las medicinas que tiene derecho a recibir sin costo alguno.

En los últimos años, especialmente desde los tiempos de Dina Boluarte, esta institución ha sido un botín político. Por eso fue a parar a manos de César Acuña y sus parientes, que han hecho lo que han querido. Recordemos cuando salió a la luz que el servicio de alimentación de un hospital de Chiclayo lo daba, a través de una tercera persona, la familia política del dueño de Alianza para el Progreso (APP), quien por eso y muchas cosas más, fue repudiado en las urnas durante el último proceso electoral.

Urge hacer una reingeniería de las áreas administrativas, donde las direcciones, subdirecciones, jefaturas y jefaturas adjuntas, aparte de la sobrepoblación de asesores, generan exceso de burocracia, trabas y despilfarro de recursos, todo esto mientras no hay condiciones para que los asegurados reciban un trato digno de seres humanos. Allí están los que llegan por una emergencia, y por dos o tres días deben esperar en una camilla o una silla de ruedas en un pasillo, para ser enviados a un cuarto.

En la diferentes ediciones regionales de Correo solemos recibir denuncias de ciudadanos acerca del indignante drama que padecen cada vez que tienen que acudir a alguno de los hospitales de la seguridad social. Esto viene de años, pero la indiferencia de los diferentes gobiernos ha sido una constante. En el caso de Boluarte, parece que más le importaba tener contento al “aliado” Acuña, para que su bancada sea “generosa” con ella al momento de votar en el Congreso.

Si el nuevo gobierno ya tiene el diagnóstico, por más lamentable que sea, y acaba de sacar al anterior presidente de EsSalud, Jaime Moreno, que parecía dispuesto a atornillarse en el cargo por razones que sería bueno conocer, es momento de actuar y mostrar resultados. Lo que menos necesita el país es una nueva mecida, o que se hagan “cambios” para que todo siga igual. Cada día que pase sin soluciones a la altura del reto, más vidas se perderán y más cuadros clínicos se agravarán.