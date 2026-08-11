La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) suspendió las labores escolares para hoy martes 11 de agosto debido al paro de transportistas que afecta el servicio de transporte público en la ciudad. La medida busca evitar que estudiantes, docentes y personal administrativo se expongan a los problemas generados por la falta de unidades y las protestas.

La decisión fue comunicada mediante el Comunicado N.° 21-2026, emitido luego de una reunión de coordinación con las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur.

Suspenden labores escolares en Arequipa por paro de transportes

Según la GREA, la suspensión tiene como finalidad salvaguardar la vida, salud e integridad de los estudiantes, así como de los docentes y trabajadores administrativos de las instituciones educativas.

Los colegios deberán coordinar con sus respectivas UGEL para recuperar las horas de clase que no se desarrollen durante la jornada de hoy.

Cabe recordar que la GREA emitió anoche un comunicado en el que se exhortaba a los directores de los colegios a ser flexibles en los horarios de ingreso.

Gerencia de Educación anoche exhortó flexibilidad en el horario de ingreso (Foto: GREA)

Sin embargo, la medida fue comunicada cuando muchos escolares ya habían salido de sus viviendas y se encontraban en camino a sus colegios o ya se encontraban en las instituciones. Debido a la demora en el anuncio, varios estudiantes tuvieron que abordar diferentes unidades de transporte para intentar llegar a sus centros educativos antes de conocer la suspensión de las labores.

La disposición beneficiará a los estudiantes del turno tarde, quienes aún no salieron de sus viviendas y podrán evitar el desplazamiento en medio de la paralización del transporte público.