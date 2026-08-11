Son cuatro llaves, ocho equipos y un solo objetivo: seguir soñando con llegar a la etapa Nacional de la Copa Perú.

La Liga Departamental de Fútbol de Piura que dirige José Baca Antón confirmó oficialmente las 4 llaves de la III Fase Cuartos de Final, luego de culminar la II Fase.

Los clasificados en esta fase fueron: Defensor Marcavelica, Atlético Torino, Águila Roja, Sport Loma Negra, San Martín Occidente, Defensor Alfonso Ugarte, Club Jibaja Ch. (1er mejor segundo) y Deportivo Caysa (Segundo mejor ubicado).

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CUARTOS DE FINAL

Para estos cuartos de final se han conformado cuatro llaves de dos equipos que jugarán partidos de ida (miércoles 12) y de vuelta (domingo 16).

La primera entre Defensor Marcavelica y Deportivo Caysa, donde los sullaneros jugarán primero en el Estadio Las Palmeras y devolverán la visita el domingo en el estadio Miguel García Esteves de Chulucanas.

La llave 2 está conformada por los equipos de Atlético Torino con Jibaja Che. El partido de ida en el Estadio Campeonísimo de Talara y el de vuelta en Huancabamba.

Mientras por la llave 3, en el estadio de Cura Mori, el local Águila Roja recibe a San Martín de Occidente y el de vuelta el domingo, en el estadio Hermanos Cárcamo de Paita.

El campeón piurano Defensor Loma Negra comparte la llave 4 con Alfonso Ugarte de Vice, al cual lo recibe en el estadio de La Unión y devuelve la visita en el Estadio Sesquicentenario de Sechura.