Solo cuatro partidos se jugaron ayer en la primera fecha (partidos de ida) de la fase II de la etapa departamental de la Copa Perú en Piura, más los dos walk over que se dieron el sábado en el estadio Willian “Periquito” Chiroque de Buenos Aires Morropón en el inicio de esta fase.

En el Estadio Campeonísimo de Talara, el local Atlético Torino ganó por la mínima diferencia ante el equipo de Caysa de Yapatera con gol de penal convertido a los 13′ del segundo tiempo por el portero Nils Alania. Este domingo 9 saldrá a buscar el empate para avanzar a la siguiente fase.

Caysa de Yapatera, jugú un encuentro muy disputado, dejó una buena impresión y, por momentos, hizo méritos para llevarse un mejor resultado.

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OTROS RESULTADOS

En el estadio Potenciano Choquehuanca de Huancabamba, el local Ramón Castilla ganó por 2-0 al Sport Loma Negra, y dio un gran paso a la clasificación.

Asimismo, Jibaja Ch también ganó por 2-0 al Defensor Marcavelica de Sullana con goles de Matute y Neyra.

Mientras en el estadio Hermanos Cárcamo de Paita, el local San Martín Occidente empató 1-1 al 5 de Febrero.

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MALA IMAGEN

Se malogró la fiesta de la Copa Perú por los 2 walk over en el mismo estadio de Buenos Aires de Morropón y crecen las críticas por la organización, debido a la falta de garantías.

Fue durante los partidos que debían sostener Estudiantes y Águila Roja y Juan Aurich y Alfonso Ugarte, que fueron suspendidos por falta de garantías, tal como lo establece las normas de este torneo organizado por la Liga Departamental de Fútbol de Piura.

Estos partidos quedaron suspendidos y no serán reprogramados y será la Dirección de Técnicas Deportivas quien determinará la correspondientes asignación en la tabla de valores. Según el acta, se dejó constancia que el presidente del Juan Aurich se negó a firmar el acta levantada.

La organización debe asumir responsabilidades y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Los partidos de vuelta serán el próximo domingo 9 en los estadios de la región, donde saldrán los 8 equipos para la III fase de la Departamental.