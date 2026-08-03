La Contraloría de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de Canchaque, pese a recibir las fichas técnicas de los puntos críticos de ríos y quebradas ante riesgo de inundación muy altos y que mantiene en estado de vulnerabilidad a la población, las viviendas y la infraestructura pública de la zona, no tomó las acciones de prevención. Este distrito, en el mes de marzo de los años 2023 y 2025, se vio afectado por huaicos registrados a consecuencia de las lluvias, que dejaron hasta fallecidos.

De acuerdo con el informe N° 014-2026-OCI/0451-SVC, la comisión realizó el control entre el 8 de julio al 14 de julio y verificó que que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entregó a la Municipalidad Distrital de Canchaque cinco fichas técnicas correspondiente al año 2025 y 2026 sobre los puntos críticos en los sectores de Chorro Blanco (sector Cachuspampa), quebrada la Ramada (sector Shuturumbe), quebrada Singucate (sector Coyona), quebrada Limón (Sectores Mishahuaca y Canchaque) y quebrada Los Potreros (sector Potreros).

Precisamente, en ésta última, esta omisión mantiene expuesta a la población, viviendas, infraestructura pública y zonas de cultivo ante posibles inundaciones y desbordes. Incluso se advirtió que el jefe de la División de Gestión de Riesgos de la entidad no tenía conocimiento de estas fichas.

La comisión precisó que la comuna no realizó las acciones ni coordinaciones con entidades como el CENEPRED, INDECI o el Gobierno Regional de Piura para impulsar la atención con la limpieza, descolmatación y conformación de bordos con material propio del cauce de las quebradas en los críticos identificados para intervenir en zonas de peligro “muy alto” y “alto”.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la falta de gestión de las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) por parte de la Municipalidad Distrital de Canchaque conlleva graves consecuencias, principalmente relacionadas con la seguridad de la población y la integridad de la infraestructura, porque mantiene expuesta a la población, viviendas, instituciones educativas y de salud, así como infraestructura pública y vías de comunicación ante posibles inundaciones, desbordes y procesos erosivos.

La Contraloría advirtió que la comuna de Canchaque no realizó acciones para asegurar los recursos económicos necesarios para ejecutar las medidas previstas en las fichas técnicas, pues no formuló el requerimiento presupuestal para las cinco fichas técnicas, no reincorporó saldos de balance (específicamente S/ 214,562 de canon y regalías) para este fin, no cuenta con presupuesto institucional suficiente ni sustentó gestiones adicionales para obtener financiamiento.

Esta situación podría impedir la ejecución oportuna de obras o actividades de mantenimiento destinadas a reducir los riesgos de desastres en las zonas expuestas, lo cual afectan la continuidad del proceso de gestión del riesgo de desastres.