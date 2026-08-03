El Parque de la Identidad Wanka se consolidó como uno de los destinos más visitados durante el feriado largo por Fiestas Patrias al recibir alrededor de 47 mil visitantes entre el 23 y el 29 de julio, según informó su administrador, William Espinoza.

El funcionario destacó que la cifra superó la registrada el año pasado y que el recinto recibió turistas de distintas regiones del país y del extranjero.

“Hemos tenido personas nacionales e internacionales; incluso visitantes de Catar, China, Estados Unidos, México y Canadá”, señaló, al indicar que el feriado largo favoreció el incremento de la afluencia.

No obstante, el operador turístico Yuri Lizana, gerente de operaciones de Yuri Tours, aseguró que en general la campaña estuvo muy por debajo de lo esperado y la calificó como “la peor temporada de Fiestas Patrias de los últimos 26 años”.

“No llegó ni a la cuarta parte de los turistas que normalmente recibíamos en estas fechas”, afirmó.

Temor por sismo y colapso de carreteras

Según explicó, el bajo movimiento turístico obedeció al impacto del sismo del 18 de julio, la congestión en la Carretera Central y el cierre del acceso al nevado Huaytapallana.

“Muchos turistas nos dijeron que tuvieron miedo por las noticias del sismo o que incluso regresaron a Lima tras permanecer varias horas varados en la carretera. Todo eso terminó afectando a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y comerciantes”, sostuvo.