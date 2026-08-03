Una Noche de Salsa 15 anuncia su gran cartelera de estrellas con grandes sorpresas. El evento salsero de mayor prestigio y credibilidad del país, se muda a el estadio San Marcos. Esta vez, se llevará a cabo el sábado 27 de marzo de 2027. La venta de entradas se inicia el martes 4 de agosto a las 10:00 a.m. a través de Teleticket.

Tropimusic, empresa que hace posible este festival, informó que El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes , y por primera vez Puerto Rican Power, son las primeras estrellas confirmadas para esta edición. Trascendió que faltan por anunciar seis grandes luminarias de la música para el evento, que se ha convertido en el más importante del Perú sino en toda la región.

Una Noche de Salsa 15 medio llega por primera vez al estadio de San Marcos, consolidando su prestigio y credibilidad y ser reconocido como el festival de salsa más importante en la historia del género.