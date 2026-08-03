El Ministerio Público en Tacna solicitó nueve meses de prisión preventiva para el conductor del bus de la empresa Copacabana, Faustino Chambi Cañazaca, que el 25 de Julio protagonizó un choque frontal contra un minibús dejando cinco personas muertas y 16 heridos.

De acuerdo a las investigaciones policiales y a la posición en que fue hallado el bus interprovincial, este habría invadido el carril contrario en una hora de riesgo debido a la neblina que cubría la zona.

Impacto de bus y minibús

Para el chofer del minibús que se dirigía de Tacna a Inclán se solicitó comparecencia con restricciones vale decir que podría seguir el proceso judicial en libertad. El Poder Judicial tendrá que decidir el pedido de la Fiscalía en un caso que ha conmocionado profundamente a la ciudadanía debido al número de muertos y heridos.

El accidente se produjo el 25 de julio a las 5:30 h en la Panamericana Sur a inmediaciones del complejo monumental del Campo de la Alianza. El bus interprovincial de placa B6V-956, manejado por Faustino Chambi Cañazaca, provenía de Puno hacia Tacna con más de 50 pasajeros.

Víctimas iban a Inclán

Dicho vehículo colisionó frontalmente contra el minibús de matrícula X4A-715 manejado por Julián Vilca Chata, que había salido del terminal Bolognesi y se dirigía al distrito de Inclán.

El pequeño minibús sufrió la peor parte muriendo cinco de sus ocupantes mientras que otros 16 quedaron heridos y clamaban por ayuda en medio del frío.

Lista de fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Morromeo Lea Velarde (72), Nélida Yuhmida Apaza Mamani (23), Pablo Inquiel Cahuana (72), Edwin Raúl Porta Quispe (76) y Santiago M.T. (12).

En dicho accidente la camioneta marca Nissan de placa B6S-836 chocó por alcance al bus de Copacabana. Su Agustín Choquecota Choque manifestó que el bus de Copacabana quiso adelantar y generó el choque contra el minibús.

La Municipalidad Distrital de Inclán declaró tres días de luto en la jurisdicción ante la magnitud de víctimas en dicho accidente de tránsito.