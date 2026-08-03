El cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años fue hallado en la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, tres días después de desaparecer mientras se encontraba en el mar.

Según informó América Noticias, el menor, identificado como Alexander, ingresó al agua la tarde del viernes junto a dos amigos y fue arrastrado por una ola alrededor de las 3:00 p. m.

Las labores de búsqueda culminaron con el hallazgo del cuerpo en la arena del balneario.

Familiares señalaron que había acudido con amigos

Según relató Yangelimar, hermana de la víctima, el adolescente había informado a su madre que acudiría a la playa y tenía previsto regresar a su vivienda ese mismo día.

La familiar indicó que Alexander contaba con conocimientos básicos de natación, pero no logró salir de la corriente tras ser alcanzado por el oleaje.

Ausencia de salvavidas genera preocupación

El accidente ocurrió durante la temporada de invierno, periodo en el que la playa no contaba con personal permanente de salvataje.

Representantes de escuelas de surf y otros deportes acuáticos señalaron que, debido a las altas temperaturas registradas en los últimos meses, cada vez más personas acuden a las playas de la Costa Verde incluso fuera de la temporada de verano.

Los instructores advirtieron que esta mayor afluencia de visitantes incrementa el riesgo de accidentes y consideran necesario mantener vigilancia permanente en playas como Los Yuyos.

Escuelas de surf proponen financiar socorristas

Ante lo ocurrido, representantes de escuelas de surf, pádel y otros deportes acuáticos informaron que presentaron una propuesta a la Municipalidad de Barranco para financiar la contratación de dos socorristas privados.

Según indicaron, diversos negocios ubicados en la zona están dispuestos a aportar recursos para garantizar la presencia permanente de personal de rescate y prevenir nuevos accidentes.

Hasta el momento, la iniciativa permanece a la espera de una respuesta de la comuna distrital.

Policía y Fiscalía investigan el caso

Las diligencias quedaron a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, que iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley.