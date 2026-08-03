Diez ciudadanos peruanos que permanecían en Venezuela regresaron este lunes al país luego de resultar afectados por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que se registraron el pasado 24 de junio en el estado de La Guaira. Los connacionales arribaron a la capital a bordo de una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú y fueron recibidos por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Inicialmente estaba previsto que la recepción estuviera a cargo únicamente del canciller Carlos Espá y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Sin embargo, la mandataria llegó al lugar para dar la bienvenida a los compatriotas antes de emprender el viaje que tenía programado hacia el norte del país para dar la bienvenida a los compatriotas.

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Rafael Belaunde, ministro de Defensa: Las FF.AA. van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior, para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad



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Dos familias retornaron al Perú

Los diez peruanos que llegaron al territorio nacional integran dos familias que residían en Venezuela cuando ocurrieron los movimientos telúricos. Según la información proporcionada por el Ejecutivo, los sismos destruyeron sus viviendas y ocasionaron que perdieran sus pertenencias, por lo que solicitaron apoyo para retornar al Perú.

El vuelo humanitario permitió concretar el traslado de los connacionales hasta Lima, donde fueron recibidos por autoridades del Gobierno. Con su llegada, culminó el proceso de repatriación coordinado entre distintas instituciones del Estado peruano.

Aeronave fue utilizada para expulsar a 3 extranjeros

La aeronave utilizada para el retorno de los connacionales también trasladó a tres ciudadanos venezolanos expulsados del Perú el último domingo. Tras cumplir condenas por diversos delitos, los extranjeros fueron enviados al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, para continuar los procesos judiciales que mantienen pendientes en su país.

A su regreso, el mismo avión cumplió con la misión humanitaria de repatriar a los ciudadanos afectados por los terremotos registrados en Venezuela. Esta operación ya había sido anunciada previamente por el Ministerio de Defensa como parte del plan dispuesto por el Ejecutivo.

El proceso fue articulado por distintas entidades del Estado con el objetivo de facilitar el regreso de los peruanos que permanecían en territorio venezolano. El Gobierno señaló que continuará brindando asistencia a los ciudadanos peruanos que requieran apoyo en situaciones de emergencia ocurridas fuera del territorio nacional.