Un grupo de delincuentes armados intentó robar una camioneta en el sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, pero la activación del sistema de seguridad trabagas impidió que concretaran el robo.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el propietario se disponía a ingresar el vehículo a una cochera alquilada cuando fue interceptado por varios sujetos que llegaron a bordo de un automóvil blanco.

De acuerdo con las investigaciones preliminares a las que accedió América Noticias, los asaltantes redujeron a la víctima, la golpearon y le arrebataron las llaves de la camioneta para apoderarse del vehículo.

Disparos y agresiones durante el asalto

Durante el ataque, los delincuentes realizaron disparos para facilitar su fuga y evitar la intervención de los vecinos.

Asimismo, una mujer que presenció el asalto fue agredida por uno de los atacantes cuando intentó observar lo que ocurría.

Tras obtener las llaves, uno de los delincuentes abordó la camioneta robada, mientras sus cómplices escapaban en el automóvil en el que habían llegado.

Sistema trabagas bloqueó la camioneta

La fuga de los delincuentes fue frustrada pocos minutos después debido a que el sistema de seguridad conocido como trabagas se activó automáticamente.

Este mecanismo bloqueó el funcionamiento del vehículo al interrumpir el suministro de combustible, obligando al conductor a abandonar la camioneta a pocas cuadras del lugar del asalto.

Posteriormente, el sospechoso subió nuevamente al automóvil blanco junto a sus cómplices y huyó de la zona.

Con apoyo de la Policía y de los vecinos, el propietario logró recuperar su vehículo.

Policía revisa cámaras de seguridad

La víctima sufrió lesiones producto de los golpes recibidos y fue atendida tras el violento asalto.

Agentes de la Policía acordonaron la zona donde fue abandonada la camioneta para recoger huellas y otros indicios que permitan identificar a los responsables.

Además, los investigadores analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad de viviendas cercanas para determinar la placa del automóvil utilizado por los delincuentes.

Vecinos exigen mayor seguridad

Tras el ataque, vecinos del sector A de Nueva Esperanza expresaron su preocupación por el incremento de los robos a mano armada y los hechos de violencia registrados en la zona.

Los residentes solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional y del Serenazgo, así como mejoras en el alumbrado público para reforzar la seguridad en el distrito.