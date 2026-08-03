Dos hermanos fueron atacados con disparos de arma de fuego la noche del domingo mientras se desplazaban en una motocicleta por el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. De acuerdo el reporte de Exitosa, el hecho ocurrió en la avenida La Playa, a la altura del ingreso al distrito. En ese punto, un sujeto armado interceptó a las víctimas y realizó varios disparos cuando ambos circulaban a bordo del vehículo menor.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Qué pasó con las víctimas?

Tras recibir los impactos de bala, los hermanos perdieron el control de la motocicleta y cayeron sobre la vía. Agentes policiales que llegaron al lugar los encontraron heridos y coordinaron su traslado al Hospital de Emergencias de Ventanilla.

En el establecimiento de salud, los médicos certificaron el fallecimiento de Diego Vázquez Garro, de 33 años. Según el diagnóstico inicial, la víctima presentaba un impacto de bala en el tórax que le ocasionó la muerte.

Por su parte, Roger Vázquez Garro, de 30 años, continúa internado mientras recibe atención médica. Los reportes indican que sufrió heridas de bala en el brazo y en la pierna derecha, por lo que su evolución sigue siendo evaluada por los especialistas.

Durante las diligencias realizadas en el hospital, los efectivos policiales encontraron una pistola en la cintura de Vázquez. Las autoridades verificaron que el arma estaba registrada a nombre de su hermano, de acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

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Investigación en curso

Vecinos de la zona señalaron que el presunto atacante vestía de negro cuando llegó hasta el lugar donde se encontraban los hermanos. También indicaron que, tras realizar los disparos, escapó a pie por un pasaje cercano antes de que llegaran las autoridades.

En la escena del ataque, los peritos encontraron cerca de 20 casquillos de bala que fueron recogidos como evidencia. La Policía revisará las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para identificar al responsable y establecer cuál fue el móvil del ataque.

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